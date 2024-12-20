Duyanlar hemen başvuruyor! 20 bin TL destek ödemesi yapılıyor

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Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir destek ödemesi başlatıldı. Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri sonucunda alınan karar yeni evlenecek çiftlerin işine yaradı.

Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni evlenecek çiftlere yönelik 20 bin TL nakit destek yapılacağı belirtildi.

Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler de yapıldı.

BAŞVURANA 20 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

Erdemli Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında yapılan yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakit destek ve Türkçülük Günü’ne özel bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında sağlanan yeni haklarla birlikte, Erdemli Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik desteklerini artırmayı sürdüreceği de belirtiliyor. Yeni evlenecek çiftlere sağlanacak 20 bin TL’lik nakit desteğin de çalışanlar arasında memnuniyet yarattığı ifade ediliyor.