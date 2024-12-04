e-Devlet'ten araç plaka yenileme nasıl yapılır? Plaka yenileme işlemleri 2025

Yağmur Dinç

Araç sahiplerini ilgilendiren değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Aralık tarihli sayıda yayımlanan düzenleme, plaka yenileme işlemlerinde köklü bir değişikliği beraberinde getirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, plaka yenileme işlemi için artık notere gitme zorunluluğu ortadan kalktı.

Araç sahipleri​, işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek.

Plaka işlemlerini yapacak olanlar "plaka yenileme nasıl yapılır" sorusunu e-Devlet aracılığı ile araştırıyor.

Peki, e-Devlet'ten plaka yenileme nasıl yapılır? İşte yenileme adımları...

E-DEVLET PLAKA YENİLEME 2025

Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:

1. e-Devlet sistemine giriş yapılacak.

2. Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.

3. Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.

4. Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.

Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.

GEREKEN BİLGİLER

Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:

Plaka basım talep belgesi,

Güncellenmiş iletişim bilgileri,

Aracın özet tescil bilgileri raporu.