Ebeveynler dikkat: ‘Kullanmayın bırakın’ uyarısı yapıldı! Mama sandalyeleri toplatılıyor

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Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yapılan incelemeler sonucunda popüler bebek ürünleri markasına ait bebek sandalyeleri hakkında toplatılma kararı verildi.

Bugaboo Giraffe markasına ait Yüksek Sandalye ürünü güvenlik endişesi nedeniyle acil koduyla geri çağrıldı. Yastık setiyle birlikte 499 dolara satışı yapılan sandalyelerin ciddi yaralanmalara neden olabileceği ortaya çıktı.

ACCC tarafından yayınlanan geri çağırma bildiriminde, "Bebek veya yürümeye başlayan çocuk, yüksek sandalyeye bebek seti aksesuarıyla ya da aksesuarsız olarak oturduğunda, bacakları çerçeveye bağlayan vidalar gevşeyebilir ve ayrılabilir" ifadeleri yer aldı.

DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN!

Söz konusu sandalyeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda güvenlik standartlarına uyulmadığı tespit edildi.

Tüketici komisyonu tarafından yapılan uyarıda, bu arıza nedeniyle çocukların ciddi şekilde düşüp yaralanmasının söz konusu olduğu belirtildi. İlgili ürüne sahip tüm ailelere ürünü derhal kullanmayı bırakın çağrısı yapıldı.