Ebeveynler dikkat: O bebek maması acil koduyla toplatılıyor! Organ hasarına neden olabiliyor

Haber Merkezi

ABD’de sağlığa zararlı ürünlerin tespiti için tüm hızıyla devam eden incelemelerde bir bebek maması markası organ hasarına neden olabileceği gerekçesiyle market raflarından kalkıyor.

Ülke genelinde organ hasarına neden olduğu için Target’ın mağaza markası Good & Gather’a ait "Bezelye, Kabak, Kara Lahana ve Kekik" aromalı bebek maması hakkında geri çağırma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kurşun seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle çağrılan mamaların atılması uyarısında bulunuldu.

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Söz konusu geri çağırmanın, 7-9 Aralık 2025 son kullanma tarihli 25.600 kutuyu kapsıyor. FDA, bu ürünlerdeki kurşunun beyin ve diğer organlara zarar verebileceğini belirterek çağrıyı "Sınıf 2" seviyesine yükseltti.

Düşük dozda bile kurşuna maruz kalınması durumunda nörolojik hasar, öğrenme güçlükleri ve gelişimsel gecikmelere yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, mamayı kullanan ebeveynlerin çocuk doktoruna başvurarak kan testi yaptırmalarını önerdi.

Ürünü satın alan tüketicilerin ise, mamasını çöpe atmaları veya Target mağazalarına iade ederek tam geri ödeme almaları söylendi.