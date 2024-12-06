Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12. haftanın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin kozlarını paylaşacak.
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla yendi.
Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Zorlu maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor.
Peki, Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın bilgileri...
Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı 6 Aralık Cuma (bugün) günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.