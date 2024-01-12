Edin Visca, Alex de Souza'yı yakaladı! İşte tarihe geçen o istatistik...

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Edin Visca, Alex de Souza ile birlikte Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu oldu.
Trabzonspor'un sahasında Samsunspor'u 2-1 yendiği maçta takımının ikinci golünün asistini yapan Edin Visca 108. asistine imza attı.
Edin Visca, 1 asist daha yapması durumunda Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçecek.
2011/2012 sezonunda bu yana Süper Lig'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcu performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Edin Visca bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gol 4 asist ile oynuyor.