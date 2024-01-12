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Edin Visca, Alex de Souza'yı yakaladı! İşte tarihe geçen o istatistik...

Edin Visca, Alex de Souza'yı yakaladı! İşte tarihe geçen o istatistik... Edin Visca, 1 asist daha yapması durumunda Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçecek.