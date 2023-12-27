Efsaneydi, gerçek oldu! Resmen altın fışkırıyor: O şehre akın başladı Bir defineci, uzun günler süren çabalarının karşılığını buldu! Dağları, tepeleri aşarak yaptığı araştırmalar sonucunda külçe külçe altın buldu. Duyan o bölgeye akın ediyor…

ensonhaber.com

Victoria'nın ünlü "Altın Üçgeni"nde, Bendigo, Ballarat ve St Arnaud bölgeleri arasında yapılan büyük bir altın keşfi, tüm dünyada ses getirdi.

Bir altın arayıcısı tarafından keşfedilen külçenin değeri, 240 bin Avustralya doları olarak tespit edildi.

Bu olağanüstü keşif, defineciler ve madencilik sektöründe büyük bir heyecan yarattı.

Şanslı define avcısı, keşfettiği altın külçesini Lucky Strike Gold maden arama dükkanına götürerek profesyonel bir değerlendirme yaptırdı.

Keşfedilen altının değeri, 240 bin Avustralya doları olarak belirlendi.

2 kilo daha altın bulunuyor

Victoria Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun tahminlerine göre, Victoria'nın orta ve kuzey bölgelerinde henüz keşfedilmemiş yaklaşık 2 milyon kilogram altın potansiyeli bulunuyor.

Bu büyük keşif potansiyeli, Victoria Maden Arayıcıları ve Madencileri Derneği Başkanı Lynnie Hindle tarafından vurgulanıyor.

Hindle, bu durumun yeni bir altın arama furyasına neden olabileceğini ve Victoria'da şu anda 50 bin kişinin maden arama haklarına sahip olduğunu ifade ediyor.

Victoria'nın altın rezervlerine yönelik bu çarpıcı keşif, bölgeye olan ilgiyi arttırdı.