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EFT ücretleri 2025: EFT ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu?

EFT ücretleri 2025: EFT ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu? Farklı bankalar arasında yapılan para transferi (EFT) işlemlerinde, belli bir ücret alınıyor. 2025 ile birlikte zamlanacak olan yeni eft ücretleri merak konusu oldu. Peki, eft ücreti ne kadar, kaç TL 2025?