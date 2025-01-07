EFT ücretleri 2025: EFT ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu?

Bankaların 2025 yılı için geçerli olacak EFT ücret tarifesinin değiştiği iddia edildi.
Tüm bankalarda uygulanacak yeni tarifede, 2024'te açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranı doğrultusunda EFT ücretleri ve tutar basamakları artırıldı.
Yarından itibaren farklı banka hesaplarına yapılacak para transferlerinde uygulanacak kesinti tutarları iddiası, müşterilerin merak konusu oldu.
Peki; zamlı EFT ücreti ne kadar, kaç TL? İşte EFT 2025 tarifesi...
EFT ÜCRETLERİ 2025
6.300 TL’ye kadar olan işlemler: Mevcut 4,43 TL olan EFT ücreti, 6,39 TL’ye çıkacak.
6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: EFT komisyonu 8,86 TL’den 12,79 TL’ye yükseltilecek.
304.800 TL’nin üzerindeki işlemler: Bu işlemler için müşterilerden 159,97 TL komisyon tahsil edilecek.
Bankalardan ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.