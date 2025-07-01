Ege’deki bu adaya turistler akın ediyor: 10 çakıl taşı toplayanın ömrü uzuyor

İzmir, Muğla, Aydın... Ege’nin her köşesi ayrı bir doğa harikası ve tarihi zenginliklerle dolu.

Bu güzellikler arasında Aydın’ın Didim ilçesinde yer alan Saplı Ada, hem eşsiz görünümü hem de büyüleyici geçmişiyle dikkat çekiyor.

Denizden yukarıya bakıldığında kaşık şeklini andıran bu ada, bölgenin simgesi haline gelmiş durumda.

Akbük Körfezi’nin incisi olarak anılan Saplı Ada, boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Sakin koyları ve doğal güzelliğiyle huzur arayanların favori adreslerinden biri.

Sit alanı ilan edilen Saplı Ada, binlerce yıl öncesine uzanan jeolojik bir mirasa sahip.

Uzmanlara göre ada, M.Ö. 1500’lü yıllarda Ege Denizi’nde meydana gelen büyük bir volkan patlamasının ardından oluşan kül tabakasının birikmesiyle meydana gelmiş.

Hatta bu tarihî kül katmanı, günümüzde bile adanın yüzeyinde gözle görülebiliyor.

EGE’NİN SAKLI GÜZELLİĞİ

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı, Akbük Koyu’nun yaklaşık 100 metre açıklarında yer alan Saplı Ada, doğa tutkunlarının ve macera arayanların vazgeçilmez rotalarından biri. Ege’nin bu saklı cennetine yürüyerek ulaşılabiliyor.

Deniz suyunun çekildiği zamanlarda, diz yüksekliğine kadar inen sular sayesinde, ayağınıza deniz ayakkabınızı giymeniz koşuluyla, adaya yürüyerek geçmek mümkün oluyor.

Kum ve çakıllardan oluşan dar geçit, deniz seviyesi yükseldiğinde su altında kalsa da, bu durum adanın bazen tam bir ada, bazen ise yarımada görünümüne bürünmesini sağlıyor.

EFSANEVİ HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda efsanevi hikayesiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rivayete göre, Saplı Ada’dan 10 adet çakıl taşı toplayanların ömrü 10 yıl uzuyor.

Saplı Ada, Didim şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alıyor. Aydın’ın Akbük ilçesine ulaştıktan sonra, buradan sık sık hareket eden araçlarla kolayca adaya ulaşabilirsiniz.