Eğer bu yeşillikten sabun tadı alıyorsanız...

Kişniş, maydanozgiller familyasından, hem yaprakları hem de tohumları kullanılan aromatik bir bitkidir.

Mutfağımızda genellikle baharat olarak öğütülmüş tohumları veya taze yeşil yapraklarıyla yer alır.

Dünya mutfaklarında özellikle Hint, Orta Doğu, Meksika ve Asya yemeklerinde sıkça kullanılır.

SABUN TADININ SEBEBİ

Kişnişin yaprakları “aldehit” adı verilen aromatik bileşikler içerir.

Bazı kişilerde genetik olarak OR6A2 adlı koku reseptör geni bu aldehitlere karşı aşırı hassastır. Bu genetik farklılık nedeniyle kişniş onlara “sabunumsu” veya “deterjanımsı” bir tat gibi gelir.

Bu durum tamamen biyolojik bir farklılıktır, kişisel damak zevkiyle ilgili değildir.