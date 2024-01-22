Eğer evinize bu tadilatı yaptırdıysanız cebiniz yanacak! Yargıtay'dan karar çıktı... Belkide hemen herkesin evlerine yaptırdığı o tadilat için Yargıtay’dan yeni bir karara imza atıldı. İşte, cezaya neden olan o tadilat…

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Son yıllarda birçok kişinin evlerine yaptırdığı bu tadilat, evlerde alan tasarrufu sağlamak, olumsuz hava koşullarında da kullanılma imkanı sunma gibi avantajlar sağlıyordu.

Yargıtay milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni emsal kararla o tadilatı yaptıranları üzdü.

Yaz aylarında rahatça kullanılan balkonların kış aylarında da aynı rahatlıkta kullanılması için ya da birden fazla balkon olan evlerde birinin depolama alanı olarak kullanılabilmesi için cam balkon oldukça fazla tercih edilen bir seçenek oldu.

Ancak, evlerinde cam balkon tadilatı yaptıranlar için Yargıtay tarafından alınan bu kararda, cam balkonların bazı binalarda komşular arasında sorunlara neden olduğunu ortaya koydu.

Kaçak yapı…

Cam balkonlar, yapımı için binaların dış cephelerinden pay alınması nedeniyle diğer odalardan farklı kabul ediliyor. Ve bu da binaların ortak alanları arasında tutuluyor.

İşte, bu nedenle balkonlarda yapılacak değişikliklerin ve tadilatların mutlaka apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekiyor. Eğer bu izin alınmaz ise yapılan cam balkonlar kaçak yapı olarak değerlendiriliyor.

Yargıtay’dan cam balkonlar hakkında emsal karar…

Cam balkon yaptıran milyonlarca kişiyi ilgilendiren Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile bir emsal karar açıkladı.

Temyiz başvurusunun süresi içinde olduğu tespit edildikten sonra, dosyadaki tüm belgeler incelenmiş ve gerekli değerlendirme yapılmıştır:

Davacı vekili, davalıya ait olan 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski haline getirilmesini talep etmiş, ancak mahkeme dava başvurusunu reddetmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasında, kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle koruma yükümlülüğü bulunduğu belirtilmiştir. İkinci fıkrada ise, ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılabilmesi için bir kat malikinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasını alması gerektiği vurgulanmıştır.

Cezası açıklandı...

Belirlenen durum karşısında, balkonun projeye aykırı bir şekilde kapatılması nedeniyle eski haline getirilmesi gereken bir durumda, mahkeme, balkonun daire içine alınmasının ruhsata tabi olmadığı, diğer kat maliklerine zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye sokacak bir nitelik taşımadığı gerekçeleriyle talebin reddine karar vermiştir.

Bu örnek karar, cam balkonlarla ilgili olarak dikkatli bir izin sürecinin gerekli olduğunu ve beşte dördün yazılı rızası olmadan yapılan değişikliklerin hukuki sorumlulukları beraberinde getirebileceğini vurgulamaktadır.