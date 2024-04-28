Bursa'da eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 yaralı Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İHA

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi’nde, aralarında tartışma yaşayan iki gurup sözlü tartışma yaşadı.

Bacağından vurup kaçtı

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile Enes A. İsimli genci bacağından vurup kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı gence ilk müdahalede bulunduktan sonra, özel bir hastaneye sevk ederken, polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)