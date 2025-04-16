Egzamanın doğal ilacı: Birkaç güne söndürüyor...

Yağmur Uçar

Egzama, ciltte iltihap, kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren, oldukça yaygın bir cilt hastalığıdır. Tıp dilinde genellikle "dermatit" olarak da adlandırılır

Kızarıklık ve kaşıntı ile seyreden egzama, estetik açıdan da rahatsız edici olabilir.

Egzamaya doğal çare arayanlar, aktar aktar geziyor.

Özellikle aromaterapiye meraklı olanlar, egzamayı iyileştiren yağları merak ediyor.

SEDİR AĞACI YAĞININ FAYDASI

Organik sedir ağacı yağı, hassas ve tahriş olmuş ciltlerde kullanılabilir, ciltteki kızarıklıkları ve kaşıntıyı hafifletir.

Sedef ve egzama gibi kronik cilt sorunlarına sahip kişiler de sedir ağacı yağından faydalanabilirler.

Sedir ağacı uçucu yağını birkaç damla olarak egzama olan bölgeye uygulayabilirsiniz.