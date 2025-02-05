Egzoz nasıl yazılır? Egzoz TDK doğru yazılışı...

Hüseyin Topuz
Yazım hataları Türkçe içerisinde çok sık yaşanan durumlardan biridir. Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır.
Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor.
Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Egzoz' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.
Farklı şekillerde yazılan veya telaffuz edilen Egzoz kelimesinin doğru yazılışı merak uyandırdı.
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Egzoz' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik.
Peki, 'Egzoz' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. İşte yanıtı...
'Egzoz' nasıl yazılır?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "Egzoz" şeklindedir.