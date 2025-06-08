Ehliyet sahipleri dikkat! Süre doluyor, 12.978 TL ceza kesilecek

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Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için son tarih yaklaşıyor.

1 Ocak 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin çipli yeni sistemle değiştirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarihi önce 2024’e, ardından yoğun talep nedeniyle 31 Temmuz 2025’e erteledi.

Süre sonunda ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak.

CEZA UYGULANACAK

31 Temmuz itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini tamamen yitiriyor. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise oldukça yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacak. Yeni yılda geçersiz ehliyetle trafiğe çıkanlara 12.978 TL para cezası kesilecek.

Ancak ceza tebliğinden sonraki 15 gün içinde ödeme yapanlar için %25 indirim uygulanacak ve tutar 9.733,5 TL’ye düşecek.

Ayrıca geçerli ehliyeti bulunmayan sürücülerin ehliyet belgelerine el konulabileceği ve trafikten men edilebilecekleri de vurgulanıyor.