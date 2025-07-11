Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler sürenin ne zaman sona ereceğini sorgulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, yoğunluk dolasıyla vatandaşların işlermlerini gerçekleştirebilmesi için ehliyet yenileme süresini geçtiğimiz aylarda uzattı.

Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak gerçekleştiriliyor.

Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman ve ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor. Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.