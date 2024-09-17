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Ehliyet yenileme son tarih: Cezası ne kadar ve hangi belgeler gerekli?

Ehliyet yenileme son tarih: Cezası ne kadar ve hangi belgeler gerekli? Yeni düzenlemeyle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere cezai yaptırım uygulanacak. Peki, son tarih ne zaman, cezası ne kadar? Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar…