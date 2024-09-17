Ehliyet yenileme son tarih: Cezası ne kadar ve hangi belgeler gerekli?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için İçişleri Bakanlığı önemli tarihler duyurdu.
Eski tip sürücü belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirmek için belirlenen süre giderek kısalıyor.
Bu bağlamda, ehliyet yenileme işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiği uyarısı yapıldı.
Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, cezai işlem ve para cezasına tabi tutulacak.
Zamanın daralmasıyla birlikte ceza ücreti ve ehliyet yenilemek için gerekli belgeler araştırılmaya başladı. İşte tüm detaylar…
SON TARİH NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
2022 yılında yapılan düzenlemeyle eski ehliyetlerin değiştirilmesi için belirlenen süre, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere cezai işlem uygulanacak.
CEZASI NE KADAR?
31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafik kontrolünde eski tip ehliyet kullandıkları tespit edildiğinde, para cezası uygulanacak. Ceza tutarının ise 12 bin lira civarında olması bekleniyor.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyet yenileme başvurusu yaparken istenecek belgeler aşağıdadır:
· Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
· Eski sürücü belgesi
· Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
· 2 adet biyometrik fotoğraf
· Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
· Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
· Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)