Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor: Son tarih 1 Ağustos! Yapmayan 18 bin 679 TL ödeyecek

Haber Merkezi

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip ehliyetlerin yenilenme süreci ile ilgili uyarı yinelendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyetlerin kullanım süresinin 31 Aralık 2024’ten 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Ancak bu uzatmanın son kez yapıldığına dikkat çeken yetkililer, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm eski tip ehliyet sahiplerinin ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarılarını sık aralıklarla yineliyor.

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon sürücü hala eski tip ehliyet kullanıcısının belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemelerini, eğer yenilemeden 1 Ağustos 2025 tarihinde trafiğe çıkmaları haline yüklü miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

YENİLEMEYEN 18 BİN 679 TL ÖDEYECEK!

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos'tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak.

Trafiğe çıkmaları halinde denetimlerde eski ehliyetle yakalananlara 18 bin 679 lira para cezası kesilecek ve sürücü belgelerine el konulacak.

Yetkililer, söz konusu cezai işlemlere maruz kalmamak ve trafikte sorun yaşamamak için ehliyet yenileme sürecinin son güne bırakılmadan yapılması konusunda sürücüleri uyarıyor.