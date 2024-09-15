Ehliyetlerde yeni dönem! Cezası 12 bin 978 TL... Türkiye'deki 3 milyondan fazla sürücü eski ehliyet kullanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre 31 Aralık 2024'te eski ehliyetler geçersiz olacak. Eski ehliyetle yakalanan sürücüler 12.978 TL ceza ödeyecek.

Hüseyin Topuz

Türkiye'de halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyondan fazla vatandaş bulunduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, yayınladığı uyarı metni ile önemli bir hatırlatma yaptı.

31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan bu uygulamanın ardından eski ehliyetle trafiğe çıkan sürücüler, 12 bin 978 TL para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Açıklamada ayrıca, ehliyet yenileme sürecinde yapılması gerekenler de detaylı bir şekilde anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, trafik uygulamalarında başlayacak yeni döneme ilişkin bilgilere yer verilirken, sürücülere ehliyetlerinde değişiklik yapmaları gerektiği yeniden hatırlatıldı.

1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip ehliyet sistemine sürücülerin yaklaşık %90'ını geçiş yaptı.

Ancak, halen 3 milyona yakın sürücü eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.

Başlangıçta 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sebebiyle 31 Aralık 2024'e ertelenmişti.

İçişleri Bakanlığı, bu sürenin bir daha uzatılmayacağını belirterek, belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafiğe çıkmasının yasaklanacağını duyurdu.