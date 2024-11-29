Ehliyette yeni dönem başlıyor: O sınır değişti! Artık çocuk oyuncağı…

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Sürücü belgesi almayı düşünenler ve ehliyetlerini yenileyecek olanlar için önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet alım yaş sınırları ve yenileme süreleri yeniden belirlendi.

Sürücü belgesi alabilmek için gerekli olan yaş sınırları yeniden düzenlendi.

Ayrıca, ehliyet yenileme süreleri de yeniden belirlenerek, bu süreç daha düzenli hale getirildi.

YENİLEME SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni trafik düzenlemeleri, sürücülerin ehliyet yenileme sürelerinde önemli değişiklikler getiriyor. 80 yaş ve üzerindeki sürücüler için artık ehliyetlerini her iki yılda bir yenileme zorunluluğu getirildi.

Bu karar, yaşla birlikte artan sağlık sorunları ve refleks kaybı göz önünde bulundurularak, trafik güvenliğini artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

65 yaşını dolduran sürücüler için ise mevcut yenileme süresi olan 3 yıl devam edecek. Bu yaş grubu, sağlık durumlarını daha sık kontrol ettirerek, trafikteki güvenliklerini sürdürebilecekler.

Ancak, ticari taşıt kullanan sürücüler için daha katı kurallar uygulanacak. 69 yaş üstü sürücüler, artık ticari araç kullanamayacak.

YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenlemelerle birlikte, gençlerin direksiyon başına geçmesi için bazı yaş sınırları aşağı çekildi. Artık, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetleri alabilmek için gereken minimum yaş sınırı 16'ya indirildi.

Bunun yanı sıra, D sınıfı ehliyet için gerekli yaş sınırı da 26'dan 24'e düşürüldü.