Abone ol: Google News

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında oynanacak olan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 13:26
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları için geri sayım başladı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray grup aşamasında 8 maç oynayacak. Maçların dördü deplasmanda, dördü ise sarı kırmızılıların evinde oynanacak.

Futbolseverler, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.

Bilgi Haberleri