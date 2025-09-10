UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları için geri sayım başladı.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray grup aşamasında 8 maç oynayacak. Maçların dördü deplasmanda, dördü ise sarı kırmızılıların evinde oynanacak.
Futbolseverler, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman?
Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.