Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray grup aşamasında 8 maç oynayacak. Maçların dördü deplasmanda, dördü ise sarı kırmızılıların evinde oynanacak.

Futbolseverler, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılı futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu.

Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.