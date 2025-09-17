Abone ol: Google News

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında oynanacak olan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın bilgileri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 12:38
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray grup aşamasında 8 maç oynayacak. Maçların dördü deplasmanda, dördü ise sarı kırmızılıların evinde oynanacak.

Futbolseverler, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılı futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu.

Peki, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bilgi Haberleri