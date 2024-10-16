Ekim 2024 İŞKUR İUP: İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

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İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Ekim ayında gerçekleştirilecek olan maaş ödemeleri için araştırmalar hız kazandı.

İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen proje olarak birçok kişiye de gelir kapısı oluyor.

Bu projeden yararlanan birçok kişi ise Ekim ayında yatırılacak olan İUP maaşları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, UP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanlara yapılacak maaş ödemeleriyle ilgili henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak, ödemelerin yakında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, detaylar haberlerde paylaşılacaktır.