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Ekmeğe zam geldi; işte yeni fiyatı

Ekmeğe zam geldi; işte yeni fiyatı Adana’da, ekmek ve pide fiyatlarına 21 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Zam sonrası yeni fiyatlar merak konusu oldu.