Ekmeğe zam geldi; işte yeni fiyatı

Haber Merkezi
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeği fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Adana Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla birlikte, 10 TL'den satılan ekmek fiyatı 12,5 TL'ye yükseldi.
Bu zam, 21 Ocak itibarıyla uygulamaya girdi.
SEBEBİ MALİYET
Ekmek fiyatındaki artışın temel gıda maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyor.
Adana Fırıncılar Odası yetkilileri, fiyat artışının uzun süren değerlendirmeler sonucunda alındığını ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle bu adımın atıldığını belirtti.