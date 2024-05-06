EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? 28 Nisan tarihinde yapılan EKPSS sınavına giren adaylar için kura başvuruları başladı. Peki EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

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Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuruları bugün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan EKPSS kuraları için başvurular, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

ÖSYM sınav takvimine göre bugün itibariyle başlayan EKPSS başvuruları, engelli bireyler için önemli bir adımı temsil ediyor.

Ancak başvuru süreci hakkında merak edilen pek çok detay var: EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve hangi şartlar gereklidir?

İşte EKPSS kura başvurusu detayları…

EKPSS kura başvurusu ne zaman?

SYM takvimine göre, kura başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkanı, 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında sağlanacak.

EKPSS kura başvurularının önemli bir detayı da 2022 yılında yapılan EKPSS sonuçlarının geçerliliği.

Bu sonuçlar ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl boyunca geçerli olacak.

Yani 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura başvurularını yapabilecekler.

EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'nin son duyurusuna göre, daha önce EKPSS'ye başvuran ve engel durumunda herhangi bir değişiklik olmayan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmeyecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan adaylar, 2024 EKPSS/KURA başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecekler. Bu adaylar için ek belge düzenlenmesine gerek olmayacak.

Ancak ilk defa sınava girecek veya kura başvurusu yapacak adaylar için durum farklı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde EKPSS/KURA için gerekli engel grubu bilgisi bulunmayan veya bu bilgide değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecek.

Bu belge, adayın engel grubu bilgisini içerecek ve adayın kendisi ve görevli tarafından imzalanacak. Belgenin 3 nüshası düzenlenecek ve bir nüsha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüsha adayda kalacak, diğer nüsha ise başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecek.

Kura başvuruları için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde, adayın sadece engel grubu yazılacak, diğer engelle ilgili bilgiler ise boş bırakılacak.

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Kimler başvurabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar, EKPSS/Kura başvurusunda bulunabilecekler.

Bu kapsamda, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar da EKPSS/Kura başvurusunda bulunabilecekler.