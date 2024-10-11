EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercih takvimi...

Hüseyin Topuz

Memur olmak isteyen engelli vatandaşlar Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor.

EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin tercih duyurusuna çevirdi.

EKPSS sınavına giren ve tercih yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında aramalarını hız kazandırdı.

EKPSS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

2024 EKPSS tercihleri ne zaman?

2024 yılı EKPSS takvimi henüz belli olmadı. 2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.