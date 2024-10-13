Ekşi mandalinaları tatlıya çevirmenin yolu bakın neymiş

Hüseyin Topuz

Mandalina, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir; ferahlatıcı tadı ve zengin C vitamini içeriği ile bilinir.

Ancak bazen aldığımız mandalinalar, beklediğimiz kadar tatlı olmayabilir.

Böyle durumlarda, basit bir teknikle bu meyveleri daha lezzetli hale getirmek mümkündür.

İşte ekşi mandalinaları tatlandırmak için uygulayabileceğiniz pratik bir yöntem!

Mandalinaları dilimleyin ya da ikiye kesin. Dilimleri bir kase suya yerleştirin; isterseniz suya biraz şeker de ekleyebilirsiniz.

Mandalinaları bu su içinde 15-30 dakika bekletin. Daha uzun süre bekletmek, ekşi tadı azaltabilir, fakat dikkatli olmalısınız; fazla bekletirseniz meyve suyu kaybolabilir.

Bu yöntemle, ekşi mandalinalarınızı tatlı hale getirebilirsiniz...