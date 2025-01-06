Ekşi maya nedir? Evde ekşi maya nasıl yapılır?

Hüseyin Topuz

Ekşi maya, un ve suyun fermantasyonu sonucu elde edilen doğal bir mayadır.

Ekmek yapımında kullanılan ekşi maya, içeriğindeki doğal mikroorganizmalar sayesinde hamurun kabarmasını sağlar. Aynı zamanda ekmeğe kendine özgü bir aroma ve tat katar.

Kimyasal katkı maddesi içermemesi, sağlıklı ve doğal beslenme arayışındaki kişiler için ekşi mayayı cazip hale getirir.

Evde ekşi maya yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz...

Gerekli Malzemeler

Un: Tercihen tam buğday unu veya çavdar unu.

Su: Temiz, klorsuz içme suyu.

Cam Kavanoz: Maya karışımını saklamak için.

Adım Adım Ekşi Maya Yapımı

1. Gün

Cam kavanoza 50 gram un ve 50 ml su koyun. Karışımı tahta kaşıkla iyice karıştırın, pürüzsüz bir kıvam elde edin. Üzerini temiz bir bezle kapatın ve oda sıcaklığında bekletin.

2. Gün

Karışımı kontrol edin. Hafif bir koku oluşmaya başlamış olabilir. Karışıma yine 50 gram un ve 50 ml su ekleyip karıştırın.

3-7. Günler

Her gün aynı işlemi tekrarlayın. Maya, köpürmeye ve kabarmaya başladığında aktif hale geldiğini anlayabilirsiniz.

Püf Noktalar

Ortam sıcaklığı mayanın gelişimini etkiler. 22-27°C ideal bir sıcaklıktır. Klorlu su kullanmaktan kaçının, bu mikroorganizmaların gelişimini engelleyebilir.

Mayayı beslerken kullandığınız un ve su miktarlarını eşit tutmaya özen gösterin. Bir hafta sonunda mayanız kullanıma hazır hale gelecektir.