Elektrik faturası ödeyenlere müjde: Artık bu ücret alınmayacak

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarını korumayı ve enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefleyen önemli düzenlemelere imza attı.

Kurumun son toplantısında onaylanan "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" ile birlikte, kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik yeni bir dönem başlıyor.

Yeni yönetmelikle, kaçak elektrik kullanımının tespiti ve tahsilat süreçleri daha hızlı ve etkili bir hale getiriliyor.

Kaçak tüketim miktarları ve süreleri yeniden tanımlanarak, faturaların gerçek tüketimi yansıtması sağlanacak.

Bunun yanı sıra, faturalandırma sisteminde kullanılan katsayılar artırılarak kaçak kullanımın caydırıcılığı güçlendirilecek.

BORÇLAR ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kaçak elektrik kullanımına ilişkin borçlarda yeni bir düzenleme getirdi. Artık, yasal takibe alınmadan önce borç sahiplerine bildirim yapılması zorunlu hale geliyor. Bu adımla, faturaların yasal sürece geçmeden tahsil edilmesi ve tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor.

Kaçak elektrik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde, yasal tüketicilerin haklarının korunması için kapsamlı önlemler devreye giriyor. Tarımsal sulama gibi müşterek kullanım alanlarından kaynaklanan borçların tahsilatı için daha etkin çözümler üretilmesi planlanıyor. Bu düzenlemelerin, ödeme oranlarını artırarak sektöre olumlu yansıması bekleniyor.

GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

Düzenli ödeme alışkanlığı olan tüketiciler için teşvik edici kolaylıklar getiriliyor. Bu tüketicilerden, aynı bölgede yeni sözleşme yaptıkları takdirde güvence bedeli alınmayacak.

Bu düzenlemenin, hem risksiz tüketicilere altyapı kolaylığı sağlaması hem de abonelik süreçlerini hızlandırarak enerji hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.