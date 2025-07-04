Elektrik, su, doğalgaz faturaları için düğmeye basıldı: Kısmi ödeme seçeneği masada!

Elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için Tüketici Birliği harekete geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunulan öneri kapsamında kredi kartlarında uygulanan "asgari ödeme" sistemine benzer bir modelin faturalara da uyarlanmasını talep edildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara ait faturaların tamamını ödeyemeyen vatandaşlara kısmi ödeme hakkı tanınması gerektiğini belirtti.

OTOMATİK OLARAK DEVREYE ALINMALI

Genel Başkan Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği sırasında alınan depozitoların, ödeme krizi yaşayan tüketiciler için kullanılabileceğini savundu. Şahin’e göre, milyarlarca liralık teminatlar vatandaşların cebinden çıkmışken, bu paraların işlevsiz kalması “çifte mağduriyet” anlamına geliyor.

"Bu paralar bahşiş değil, teminat!" diyen Şahin, fatura günü geldiğinde eksik ödeme yapan vatandaşların sistem dışına itilmesini eleştirdi. “Vatandaşın 10 bin TL’lik faturası var, cebinde 9 bin 500 TL’si var ama o 500 TL’lik eksik yüzünden ödeme kabul edilmiyor. Bu hem vicdani değil hem ekonomik açıdan adaletsiz” dedi.

Tüketiciler Birliği’nin önerisine göre, abonelik sırasında alınan depozito tutarları, faturanın eksik ödenmesi durumunda otomatik olarak devreye alınmalı.

Böylece ne hizmet kesintiye uğrayacak ne de vatandaş mağdur olacak. Şahin, “Depozito var, eksik ödeme de ortada. Neden bu iki unsur birbirini dengelemiyor? Vatandaş zorda kaldığında teminat devreye girsin, fatura kapansın” çağrısında bulundu.

EK SÜRE TANINSIN

Tüketiciler Birliği’nin önerisine göre, abonelik sırasında alınan depozito tutarları, faturanın eksik ödenmesi durumunda otomatik olarak devreye alınmalı. Böylece ne hizmet kesintiye uğrayacak ne de vatandaş mağdur olacak. Şahin, “Depozito var, eksik ödeme de ortada. Neden bu iki unsur birbirini dengelemiyor? Vatandaş zorda kaldığında teminat devreye girsin, fatura kapansın” çağrısında bulundu.