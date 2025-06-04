Elektrikten tasarruf ettiren klima taktiği: Sık sık açıp kapatıyorsanız…

Haber Merkezi

Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran klimalar, yüksek elektrik faturalarıyla tüketicileri zorluyor.

Ancak uzmanlar, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç basit yöntemin hem serinliği artırdığını hem de bütçeyi koruduğunu belirtiyor.

Klimanın sürekli açık mı kalması gerektiği yoksa ihtiyaca göre açılıp kapatılmasının mı daha ekonomik olduğu tartışmalarına uzmanlardan net cevap geldi.

Uzmanlar, doğru kullanıldığında klima performansının artacağını ve enerji tasarrufu sağlanacağını ifade ediyor.

SIK SIK AÇIP KAPATAN YANDI

Enerji verimliliği üzerine yapılan son araştırmalar, klimanın sık sık açılıp kapatılmasının enerji tüketimini artırdığını ortaya koydu.

Birçok kişinin tersine, kısa süreli kullanımlar yerine klimayı sabit bir sıcaklıkta sürekli açık tutmak, hem elektrik faturalarını düşürüyor hem de cihazın ömrünü uzatıyor.

Uzmanlar, klimanın her açılışında istenilen sıcaklığa ulaşmak için yüksek güç harcadığını belirtiyor. Bu nedenle, sık sık açıp kapatmak cihazın enerji kullanımını gereksiz yere artırıyor.

Evinizde günün büyük bölümünü geçiriyorsanız, klimayı 24-26 derece arasında sabit tutmanız hem tasarruflu hem de konforlu bir kullanım sağlıyor.