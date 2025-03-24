Elinde olan köşeyi dönüyor! Bir köşede unutulan bu kitaplar 6 milyon dolar ediyor

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İlk basıldığı yıllarda çok küçük bir kısmın ilgi gösterdiği çizgi romanlar şimdi adeta servet değerinde! Koleksiyonerlerin peşinde olduğu ve oldukça nadir çizgi romanlar özelinde yapılan bir açık artırmada, 1938 yılına ait bir çizgi roman rekor bedelle alıcı buldu.

Müzayede tarihinde rekor olarak kayıtlara geçen bu satış, Action Comics No. 1'i bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı çizgi roman unvanını kazandırdı.

Müzayedeyi yapan Heritage Auctions tarafından, "şimdiye kadar yayımlanmış en önemli çizgi roman" olarak tanımlanan bu çizgi romanın yalnızca 100 orijinal kopyası günümüze ulaşabildi. Oysa 1938'de DC Comics'in öncüsü olan National Allied Publications tarafından 200.000 adet basılmıştı.

6 MİLYON DOLARA ALICI BULDU!

Müzayede tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen bu satışa konu olan Superman'in dünyaya ilk kez tanıtıldığı Action Comics No. 1 adlı nadir kopya, ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından 6 milyon dolara (yakşalık 227 milyon TL) satın alındı.