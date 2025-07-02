Elinde olan köşeyi dönüyor! Bu paranın değeri binlerce lira ediyor

Görünüşte sıradan, hatta değersiz gibi duran bazı madeni paralar, koleksiyon dünyasında gerçek bir hazine değerinde!

Dünya genelindeki darphanelerde nadiren yaşanan basım hataları, bu özel paraları bir anda koleksiyon piyasasının yıldızı haline getiriyor.

Özellikle son yıllarda artan para koleksiyonculuğu tutkusu, hatalı basım paraların değerini katlıyor. Şu sıralar koleksiyonerlerin peşine düştüğü en dikkat çekici örneklerden biri ise yalnızca iki penilik madeni paralar.

Küçük bir hata nedeniyle özel statü kazanan bu paralar, artık sadece tarihi bir merak konusu değil, aynı zamanda binlerce lira eden ciddi bir yatırım aracı.

Eğer siz de eski bozuk paralara sahipseniz, belki de sandığınızdan çok daha kıymetli bir hazineye sahipsiniz!

BİNLERCE LİRA EDİYOR

Sosyal medyada “Madeni Para Toplama Sihirbazı” olarak tanınan bir koleksiyon uzmanı, binlerce kişiyi şaşkına çeviren eski bir para hatasını yeniden gündeme taşıdı.

Uzman, 1983 yılına ait bazı 2 peni madeni paraların arka yüzünde büyük bir yazım farkına dikkat çekti: “Two Pence” yerine yanlışlıkla “New Pence” ibaresi basılmış!

Bu detay kulağa küçük gibi gelebilir, ancak koleksiyon dünyasında bu tür hatalar altın değerinde. Çünkü İngiltere, 1971’de ondalık para sistemine geçtiğinde bir süre “New Pence” ifadesini kullanmış; ancak bu ibare 1982 yılında resmi olarak “Two Pence” ile değiştirilmişti.

Yani 1983’te hala eski kalıpla basılan bu nadir paralar, aslında geçmişin bir hatası değil, bugünün koleksiyon hazinesi!

Koleksiyonerler, cüzdanlarındaki bozukluklara göz gezdiren herkesi uyarıyor: Eğer 1983 tarihli bir 2 peni madeni paranın arkasında “New Pence” yazıyorsa, elinizde tam 1.000 sterlin (yaklaşık 42.000 TL) değerinde bir nadide parça olabilir.