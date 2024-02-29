Elinin körü bakın ne demekmiş! Bilinmeyen anlamı... Anadolu'da sıklıkla kullanılan bir tepki sözü olan "elinin körü", genellikle yanlış ifade ediliyor. Elinin körü aslında bakın ne demekmiş...

ensonhaber.com

"Öllüğün Körü" sözünü kimi sinirlenince, kimileri de bunalınca söylüyor.

Öfkelenen insanların sitem etmek için kullandığı "elinin körü", ya da halk ağzıyla "öllüğün körü" sözü aynı zamanda bir yemeğin de adı oldu.

Anlatılanlara göre erişteyi bir yandan, kıymayı diğer yandan pişiren birine komşusu ısrarla ne yaptığını sorar. İşi çok fazla olan kişi ise cevap verecek fırsat bulamaz.

Komşusunun ısrarlı sorusuna en sonunda dayanamaz ve "öllüğün körü" der. Bu yemek her yapıldığında bu sözle anılır.

Ancak "elinin körü" aslında başka bir anlam taşır.

İşte manası...

Farsçada mezar anlamına gelen "gûr" ve Türkçedeki ölü kelimeleri birleştirilip önce "ölünün gûru" yani “ölünün mezarı” sonra da elinin körü olarak bir azarlama nidasına çevrilmiştir.