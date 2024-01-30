Elma kabuklarını yüzünüze sürün, zamana meydan okuyun

Cilt bakımı konusunda her geçen gün yeni ve doğal yöntemler popülerlik kazanıyor.
Son zamanlarda, alışılmadık ancak etkili bir uygulama olan elma kabuğu maskesi, dikkatleri üzerine çekiyor.
Çoğumuz başta şüpheyle yaklaşsak da, doğal ve sağlıklı cilt bakımı trendinin yükseldiği bir dönemde, elma kabuğunun sağlık yararlarına odaklanmak ilgi çekici.
Elma kabuğunun içeriğinde bulunan antioksidanlar, C vitamini ve lifler, cilt sağlığını destekleyici özellikler taşıyor.
Peki, elma kabuklarının yüzümüze uygulanması hangi faydaları sağlıyor?
Yüze elma kabuğu sürmek bakın ne faydalar sağlıyor
Kabukları ile birlikte rendelenen elma, cilde sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra yıkanırsa, harika bir cilde sahip olursunuz.
Elma kabukları cilde sürüldüğünde deriyi gerginleştirmede ve kırışmayı önlemede birebir etkilidir.
- Sivilceleri yok eder.
- Gözenekleri sıkılaştırır.
- Doğal bir nemlendiricidir.
- Cildin pH dengesini korur.
- Güneşin UV ışınlarından korur.