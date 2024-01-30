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Elma kabuklarını yüzünüze sürün, zamana meydan okuyun

Elma kabuklarını yüzünüze sürün, zamana meydan okuyun Yediğimiz meyve ve sebzelerin kabuklarını genellikle çöpe atmamız, aslında büyük bir fırsatı kaçırmamıza sebep oluyor olabilir. Özellikle elma kabuğunun sağlık ve güzellik için birçok faydası olduğu ortaya çıktı.