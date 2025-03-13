Elmasız, üzümsüz! Beyaz sirke bakın neyden yapılıyormuş...

Yağmur Uçar

Beyaz sirke, hem doğal hem de ekonomik bir temizlik ve mutfak ürünüdür.

İster sebze yıkayın, ister kapı duvar silin...

Bu sirke çeşidi, hijyenik olması sebebiyle sıkça tercih edilmektedir.

Peki; üzüm veya elma sirkesinin aksine şeffaf olan bu rengi nasıl oluyor? İşte beyaz sirkenin hammaddesi bakın neymiş...

İŞTE SEBEBİ

Beyaz sirke, genellikle şeker kamışı, mısır veya melas gibi doğal ve renksiz hammaddelerden elde edilen etanolün (etil alkol) fermantasyonu ile üretilir.

Bu hammaddeler işlenip saflaştırıldığı için renk içermez.

Beyaz sirke, içinde doğal pigmentler veya renk verici maddeler bulunmadığı için zaten renksiz olur.