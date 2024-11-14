Elmastan daha değerli: Sadece Türkiye’den çıkıyor! Mücevherciler bu taşı kapmak için yarışıyor

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Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve sadece Türkiye’nin Muğla ilinde çıkarılan diaspor taşı, rengini değiştirme özelliği ile büyük ilgi görüyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli olan bu nadir taş, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da dikkatle takip ediliyor.

Diaspor taşının en dikkat çekici özelliği, ışığa göre renk değiştirebilmesidir. Gün ışığında yeşil renge bürünen taş, mum ışığında ise pembe renge dönüşüyor.

Diaspor taşının renk değişiminde belirgin olan iki uç nokta, yeşil ve pembe tonlarıdır. Fakat bu renkler, taşın ortamın ışığına, hatta bazen etraftaki kıyafetlere bile bağlı olarak değişebiliyor.

Bu benzersiz özellik, taşın doğadaki nadir değerini daha da artırıyor.

MÜCEVHERAT DÜNYASINDA BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Elmastan çok daha değerli olan diaspor taşı, mücevherat dünyasında hızla popülerlik kazanıyor.

Hem yerel hem de uluslararası alanda büyük talep gören taş, hem yatırımcılar hem de koleksiyoncular için cazip bir seçenek haline geliyor.

Dünyada sadece Muğla’da bulunan bu taş, Türkiye’nin yer altı kaynaklarını dünya pazarında daha da değerli kılacak.