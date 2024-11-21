Elmaya karanfil batıranlar kulaklarına inanamıyor...

Yağmur Dinç

Elma, dört mevsim rahatlıkla ulaşılabilen bir meyve olarak tezgahları süslüyor.

Elmanın kendisi, kabukları hatta var oluşu bile bir fayda sağlıyor; özellikle karanfille birleştiğinde...

Karanfil bezeli elma, geçmişten günümüze derin bir anlam taşıyor.

Karanfil deyince akla rengarenk çiçekler gelmesin. Ferahlatıcı özelliği olan, güzel kokulu bir baharat olan karanfil tanelerinden söz ediyoruz.

Peki, karanfil batırılmış elmanın anlamını biliyor musunuz?

MANASI DERİN

Eskiden genç kızlar, aşklarını sözlü olarak karşı tarafa ifade etmekten utanırlardı. Bu yüzden kendilerini ifade etmek için bir sembole ihtiyaç duydular. Karanfil bezeli elma da bu şekilde ortaya çıktı.

Ayrıca pişman olan, barışmak istediğini göstermek için sevgilisine ya da arkadaşına karanfilli elma yapıp gönderirdi.

Yani Karanfil Bezeli Elma hem aşkın, hem küskünlüğü bitirmek istemenin, yani barışmanın bir sembolü oldu.