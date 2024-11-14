Elon Musk bakan oluyor! İşte, Elon Musk’ın yetkilendirildiği o bakanlık…

Haber Merkezi

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, teknoloji şirketi SpaceX, elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk’ı destekleri sonrasında o bakanlığın başına geçirme kararı aldı.

Trump'ın seçim vaatleri arasında bulunan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ile birlikte bürokrasiyi azaltma, savurganlığa son verme ve federal kurumların yeniden yapılandırılması yoluyla hükümetin verimliliğini artırması hedeflenerek kurulmaya hazırlanıyor.

Trump, yeni bakanlığın Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Dairesi ile koordineli olarak "kapsamlı yapısal reformlar gerçekleştireceğini ve hükümete daha önce eşi görülmemiş girişimci bir yaklaşım getireceğini" belirtti.

YENİ BAKANLIĞA ELON MUSK!

Seçim vaatleri arasında yer alan DOGE’yi hayata geçirme işine hızlı başlayan Trump, yeni bakanlığa başkanlık yapması için Elon Musk’ı görevlendirdi.

Trump söz konusu görevlendirme ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle dile getirdi.