Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Kurban bayramı öncesi emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

Vatandaşlar emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Bilindiği üzere 2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

Bu tarihten önce verilecek emekli bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor.

Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre aşamalı olarak yatırılması bekleniyor.