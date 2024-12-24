Emekliler bayram edecek: 9 bin TL fatura desteği veriliyor

Haber Merkezi

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artış, milyonlarca emekli tarafından heyecanla bekleniyor.

Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için başka bir önemli gelişme de banka promosyonları.

Birçok banka, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerini artırarak bu alandaki rekabeti kızıştırıyor.

Bu süreçte, Türk Ekonomi Bankası (TEB) dikkat çekici bir adım attı. Emekli maaşını TEB’ye taşıyan emeklilere, 12 bin TL’lik promosyon ödemesinin yanı sıra, 9 bin TL değerinde fatura desteği sunuyor.

Böylece, TEB emeklilere toplamda 21 bin TL promosyon ödeme avantajı sağlıyor.

9 BİN TL FATURA DESTEĞİNİN DETAYLARI

Banka, emekli maaşını TEB’ye taşıyan ve elektrik veya doğal gaz faturası zorunlu olması şartıyla en az iki otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere toplam 9 bin TL'lik fatura desteği sağlıyor. Ancak, fatura ödeme talimatlarının en az iki adet olması ve bu talimatların süresinin devam etmesi şart.

TEB’in sunduğu promosyon kampanyasından yararlanmak için emeklilerin, kampanya süresince 3 yıllık bir taahhütname imzalaması gerekiyor. Bu taahhütname süresi boyunca, belirli koşullar sağlanmazsa, verilen ek promosyon ödemeleri banka tarafından geri alınacak. Özellikle, otomatik ödeme talimatlarının sayısının iki adetinin altına düşmesi halinde, ilave promosyon ödemeleri kıstelyevm esasına göre iade edilecek.

Emekli maaşını TEB’e taşıyan yeni emekliler için geçerli olan bu kampanya, mevcut emekli maaşı müşterilerine de fırsatlar sunuyor. Mevcut müşteriler, 3 yıllık taahhütlerini revize ederek ek promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler.