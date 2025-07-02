Emeklilere büyük jest: Yaz boyunca ücretsiz olacak

Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere nefes aldıran sosyal projeler duyurulmaya devam ediyor.

Ücretsiz ulaşım, ikramlar ve sosyal etkinlikler sayesinde emekliler, masraf yapmadan tatilin ve sosyalleşmenin keyfini çıkarıyor.

Mersin’de Emekli Evi üyeleri, yaz boyunca farklı etkinliklerle bir araya gelirken, hem ruhsal hem fiziksel anlamda aktif bir emeklilik süreci yaşıyor.

Bu tür faaliyetlerle, emeklilerin sosyal hayattan kopmadan yaşamla iç içe kalmaları hedefleniyor.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, “Emekli vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla, Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’na geldik. Oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenerek denize girdiler.Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruh sağlığını koruyacak aktiviteler düzenliyoruz. Temel hedefimiz; Emekli Evlerimizin planlaması dâhilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak” dedi.