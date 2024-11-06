Emeklilere kasım ayı müjdesi: 4 bin TL para iadesi yatıyor!

Haber Merkezi

Emeklilere sunduğu avantajlarla öne çıkan Ziraat Bankası, Kasım ayında yeni bir kampanya ile emekli müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve promosyon ödemesinden yararlanan emekliler, 4.500 TL’ye kadar nakit iade alabilecek.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen emekliler, Kasım ayı boyunca başvurularını bankaya ileterek nakit iadesi alma şansını yakalayabilir.

İşte Ziraat Bankası’nın emekliler için hazırladığı bu özel kampanyanın detayları…

4.000 TL’YE KADAR PARA İADESİ

Kasım ayında emeklilere yönelik yeni kampanyalarını duyuran Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan ve Bankkart kullanan emekli müşterilere çeşitli nakit ödüller sunuyor.

Emekliler, anlaşmalı iş yerlerinden yaptıkları her 750 TL ve üzeri alışveriş için 75 TL kazanarak, bu kampanya kapsamında toplamda 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira sahibi olabilecek.

Ayrıca, Ziraat Bankası POS cihazlarından 1.000 TL ve üzeri her alışveriş için 100 TL iade kazanma fırsatı sunulurken, toplamda 1.000 TL’ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor.

Market alışverişlerine yönelik bir başka kampanyada ise Bankkart POS kullanan işletmelerde yapılacak alışverişlerde emekliler, 1.500 TL’ye kadar ek Bankkart Lira kazanabiliyor. Bu kampanyalarla toplamda 4.000 TL’ye varan nakit para emeklilere hediye ediliyor.

ZİRAAT BANKASI KAMPANYALARIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ