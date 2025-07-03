Emeklilere müjde: Ülke genelinde ücretsiz oldu

2025 yılından itibaren Almanya’da 60 yaş üstü emekliler için sağlık hizmetlerinde önemli kolaylıklar hayata geçirildi.

Yeni düzenleme sayesinde, yasal sağlık sigortasına sahip emekliler birçok muayene, tarama ve tedavi hizmetine ücretsiz erişim imkanı kazanıyor.

Bu kapsamda sadece hastalık tedavileri değil, koruyucu sağlık kontrolleri de tamamen ücretsiz sunuluyor.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA VE KONTROLLERİ

Her üç yılda bir yapılan Check-up 35 kontrolleri, cilt kanseri taramaları, kadınlarda meme kanseri için mamografi, erkeklerde prostat ve testis kanseri kontrolleri yeni dönemde ücretsiz hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca 65 yaş üzerindeki erkekler için karın aort anevrizması taraması da ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Rehabilitasyon hizmetleri de artık emeklilere açıldı. Doktor onayıyla ayakta veya yatarak alınabilen bu hizmetlerden emekliler, yasal sağlık sigortaları kapsamında destek alabiliyor. Günlük katkı payı 10 euro ile sınırlandırılmış olsa da, düşük gelirli emekliler bu ücretten tamamen muaf tutuluyor.

Ayrıca, emekli maaşlarındaki artışların yaşam maliyetlerinin gerisinde kalması nedeniyle ilaç ve muayene katkı paylarında da kolaylık sağlandı. Gelir düzeyi düşük olan emekliler, sağlık sigortaları aracılığıyla katkı payı muafiyeti başvurusu yapabiliyor.

BAŞVURU GEREKİYOR

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin bağlı oldukları sağlık sigortalarıyla iletişime geçip gerekli başvuruları tamamlaması gerekiyor.

Yeni sistemle birlikte özellikle gelir seviyesi düşük emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşırken, yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.