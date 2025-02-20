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Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru süreci

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru süreci Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar için başvuru süreci oldukça önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen emeklilik işlemleri, belirli aşamalardan geçerek tamamlanıyor. İşte adım adım emeklilik başvurusu süreci: