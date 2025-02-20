Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A, 4B, 4C emeklilik başvuru süreci

Çalışma hayatını noktalayıp emeklilik hayali kuran vatandaşlar için başvuru süreci büyük önem taşıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik başvurularını e-Devlet ve SGK merkezleri üzerinden kabul ediyor.
Öncelikle emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunu e-Devlet üzerinden "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranından kontrol edebilirsiniz.
İşte adım adım emeklilik başvuru süreci:
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU (4A - 4B)
e-Devlet sistemine giriş yapın.
SGK Emeklilik İşlemleri sayfasına girin.
Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi bölümünden yeni başvuru oluşturun.
Çalışma durumunuzu ve banka hesap bilgilerinizi girerek başvurunuzu tamamlayın.
SGK MERKEZİNDEN BAŞVURU
Dileyen vatandaşlar en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek dilekçe ile başvuru yapabilir. Gerekli belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Emeklilik talep formu
İşten ayrıldığınıza dair belge (4A için)
4C EMEKLİLİK BAŞVURUSU
Emekli Sandığı emeklilik başvurusu için “Emeklilik Talep Formu” ile çalışılan kamu kurumunun personel birimine başvurabilirsiniz.
Eğer aktif çalışmıyorsanız Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileterek başvurunuzu yapabilirsiniz.
Ya da e-Devlet kapısı üzerinden “4C Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması” sekmesi üzerinden emeklilik başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.