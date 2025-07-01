Emekliye büyük jest: Ömür boyu %50 indirim hakkı geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi.

Eski Öğretmenevi binasının bulunduğu alanda kurulan Emekliler Lokali, kapılarını açtığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Toplamda 6 bin 400 metrekarelik geniş bir alana yayılan lokal, emeklilere hem dinlenebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri huzurlu ve nezih bir ortam sunuyor.

Alanın 5 bin metrekarelik kısmı açık alan olarak düzenlenirken, çınar ağaçlarının gölgesinde serinleme noktaları, Osmanlı tarzı süs havuzu, gül bahçesi, yürüyüş yolları ve konforlu oturma alanları dikkat çekiyor.

EMEKLİYE YÜZDE 50 İNDİRİM

Her gün 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren lokal, menüsünde emeklilere özel olarak yüzde 50 indirim uygulaması gerçekleştiriyor.

Bu uygulama sayesinde, emekliler hem uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alıyor hem de sosyal yaşamlarının desteklenmesi sağlanıyor. Belediye yetkilileri, ekonomik kolaylıkların yanı sıra lokalin emeklilere sosyal buluşma ve dinlenme alanı olarak da büyük katkı sağladığını vurguluyor.