Emekliye mart ayı jesti; Maaşlara ek ödenecek...

Yağmur Uçar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Buna göre, 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığı 14 bin 469 liraya yükselirken, artış yüzde 15,75 oldu.

Emekli vatandaşlara yapılan banka promosyonu ve bayram ikramiyeleri gibi ek ödemeler, yüzleri güldürüyor.

Promosyondan faydalananlar için sıra ikramiyede.

Bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında denk gelen Ramazan Bayramı için ikramiyelere de zam gelmesi bekleniyor.

MART'TA HESAPLARDA

Emekli 2025 bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı henüz kesinlik kazanmadı. Bayramdan 1 hafta önce hesaplara ödenmesi beklenen ikramiyelerin emekli maaş zammı oranına paralel olması öngörülüyor.

Eğer yüzde 15,75’lik bir zam yapılırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek.