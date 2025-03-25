Emine Ülker Tarhan kimdir, hangi partiden, şimdi ne yapıyor?

Yağmur Uçar

Son yıllarda siyasetten uzaklaşan Emine Ülker Tarhan, zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmektedir.

Kullanıcıların siyasi kariyerini ve görüşlerini tartıştığı görülen Tarhan hakkında bilgiler araştırılmaktadır.

Bir dönem CHP'de görev alan ve akabinde kendi partisini kuran Emine Ülker Tarhan, yaptığı konuşmalar ile dikkat çekmektedir.

Özellikle adı Gezi Parkı olayları ile öne çıkmıştır.

Peki; Emine Ülker Tarhan kimdir? Hangi partiden? Kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğmuş Türk hukukçu ve siyasetçidir.

Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Tarhan, lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu olarak sporla ilgilenmiştir.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yapmış, ardından 1994 yılında hâkimlik kariyerine başlamıştır.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yargıç olarak görev yapmış ve Yargıtay Tetkik Hakimi olarak çalışmıştır.

Tarhan, 2006 yılında Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) kurucu üyelerinden biri olmuş ve 2009-2011 yılları arasında bu derneğin başkanlığını yapmıştır.

2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ankara milletvekili seçilmiş ve 2011-2013 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

31 Ekim 2014 tarihinde CHP'den istifa eden Tarhan, 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi'ni kurmuş ve partinin genel başkanlığını üstlenmiştir.

Ancak parti, 1 Kasım 2015 seçimlerinde beklenen başarıyı elde edemeyerek Aralık 2015'te feshedilmiştir.

Akabinde ise siyasetten uzaklaşmakla birlikte mesleğini serbest olarak icra etmektedir.