Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Türkiye’de taşınmaz mal sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi, belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi türüdür.

Konut, arsa, iş yeri ya da arazi gibi gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu bu vergi, her yıl belirli oranlarda hesaplanarak iki taksit halinde ödenir.

Emlak vergisinin hesaplanmasında taşınmazın türü, bulunduğu il veya ilçe, büyükşehir sınırları içinde olup olmaması ve rayiç bedeli gibi kriterler belirleyici rol oynar.

Vergi oranları ise konutlar, iş yerleri, arsalar ve araziler için farklılık gösterir.

Her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken emlak vergisi, belediyelere gidilerek ya da online sistemler üzerinden kolayca yatırılabilmektedir.

Vergi borcunu zamanında ödemeyen mükellefler ise gecikme faizi ile karşılaşmaktadır.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vergi Değeri Tespiti

Takdir komisyonları, önceki yılın değerlerini yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırarak yeni vergi değerini belirler.

Örneğin bir arsanın 2024 vergi değeri 600 TL/m ise, 2025 değerinde %21,965 artış uygulanarak yeni değer bulunur.

Vergi Oranının Uygulanması

Evin türüne göre ilgili binde oranı, büyükşehir veya diğer bölgelere göre uygulanır.

Kültür Varlıkları Katkı Payı

Vergi tutarının %10’u oranında “kültür varlıklarının korunmasına katkı payı” olarak ek bir tutar alınır.