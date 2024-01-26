Emre Mor açıkladı! Gitmek istediği takım belli oldu… Emre Mor, Fenerbahçe Yönetimi ile görüştü. Transfer döneminin gözdesi kararını verdi. İşte, Emre Mor’un yeni adresi…

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Fenerbahçe’den ayrılışı kesin olarak değerlendirilen Emre Mor, transfer döneminin gözdesi olarak öne çıkıyor.

Takımların almak için yarışa girdiği 26 yaşındaki futbolcu ise kararını verdi. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşen Mor, talipler arasından seçimini yaptı.

Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor ve Rams Başakşehir’inde talip olduğu Emre Mor’a eski kulübü Vavacars Fatih Karagümrük’te talip oldu. Son olarak Gaziantep FK’nın teklifi reddedilmişken gözde futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyor.

İstediği takımı açıkladı…

Yetenekli futbolcu, eski takımı olan Fatih Karagümrük’e gitmek istemediğini açıkça belirtmesinin ardından, hangi takıma gitmek istediğini de açıkladı.

İddiaya göre Emre Mor, Fenerbahçe yönetimine Başakşehir ve Antalyaspor'a gitmek istediğini iletti.

Başakşehir’in teknik adamından açıklama

Başakşehir'in teknik adamı Çağdaş Atan da Fenerbahçe maçı sonrası, "Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.